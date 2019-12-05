هذا ما صرّح به نجم بوليوود سهيل خان من دبي

متابعة بتجــــــــرد: تابعت كاميرا برنامج “عرب وود” الممثل الهندي سهيل خان أثناء وجوده في دبي.

فقال في مقابلة خاصة أنه يحب الرياضة كثيراً على مختلف أنواعها، لا سيما الكريكت وكرة القدم والسباحة، كما كشف عن عشقه لهواية الرقص.

وأكد خان أن اللياقة البدنية أمر أساسي في بوليوود، وأنه يهتم بلياقة جميع الفنانين في الفيلم الذي ينتجه وعلى رأسهم سلمان خان.

كما كشف عن موعد فيلمه الجديد الذي سيتم عرضه في عيد الفطر، مشيراً إلى أن الأفلام الهندية من أقوى الافلام في العالم.