نجمة تلفزيونية تشارك أميتاب باتشان أحدث أفلامه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انضمت الممثلة الهندية كريستال دي سوزا Krystle Dsouza إلى النجمين أميتاب باتشان وعمران هاشمي في بطولة فيلم "شاهري"، في أول أعمالها السينمائية بعد نجاحها في الدراما.





"شاهري" يعد التعاون الأول بين النجمين أميتاب باتشان وعمران هاشمي، ومصنف بأنه فيلم تشويقي، من إخراج روني جافري، ومن المقرر طرحه في دور العرض 24 أبريل/نيسان المقبل.

وكان المنتج الهندي أناند بانديت أعلن سابقا أن المرشحة الأولى لبطولة "شاهري" كريتي خربانا، لكنه قرر استبدالها بالنجمة الهندية كريستال دي سوزا؛ استنادا إلى تاريخها وشعبيتها في الدراما.

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وأبدت النجمة الهندية (29 عاما) سعادتها بالانضمام إلى أسرة فيلم "شاهري" وغردت عبر "تويتر": "التجربة الأولى دائما خاصة، سعيدة بانضمامي للفيلم ولم أستطع حتى أن أسأل عن أي تفاصيل قبل قبولي بالدور. كان يكفيني فقط أن أكون جزءا من هذه التجربة الكبيرة".



كريستال دي سوزا بدأت مشوارها مع الدراما الهندية في 2007 من خلال مسلسل "كيا ديل مين هاي"، وقدمت العديد من الأعمال الدرامية الناجحة التي وصلت لأكثر من 13 مسلسلا، آخرها "بيلان والي باهو" 2018.



