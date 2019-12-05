المخرج الفلسطيني إيليا سليمان: "لا بد أنها الجنة" الأكثر مرحا

عبّر المخرج الفلسطيني إيليا سليمان عن سعادته بمشاركة فيلمه "لا بد أنها الجنة" ضمن قسم "عروض خاصة" بالمهرجان الدولي للفيلم بمراكش، بعد عرضه عالميا للمرة الأولى في المسابقة الرسمية بالدورة الماضية لمهرجان "كان" السينمائي الدولي.

وقال سليمان، في كلمة ألقاها قبل بداية عرض الفيلم، مساء الأربعاء، إنه يعتقد أن غيابه عن شاشة السينما 10 سنوات مدة كافية لرصد تطورات المجتمع الفلسطيني، مضيفا "أعتبر أن هذا الفيلم الأكثر مرحا بالنسبة لي".





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يرصد إيليا سليمان في فيلمه الجديد "لا بد أنها الجنة"، بسخرية لاذعة، واقعا وجد نفسه في مواجهته، عندما يذهب من مدينة الناصرة إلى باريس أو نيويورك ثم يعود مرة أخرى، حيث يولي عناية خاصة بمنزل العائلة، ويلتقي صغار المنتجين، ويتحدث إلى طلبة إحدى الجامعات.

الفيلم سيناريو وإخراج وبطولة إيليا سليمان، ويشارك في البطولة طارق قبطي وكريم غنيم وجود خليفي وراية حيدر.



إيليا سليمان من رموز السينما الفلسطينية، وهو من مواليد مدينة الناصرة سنة 1960، وسبق له الحصول على جائزة العمل الأول من مهرجان فينسيا سنة 1994 عن فيلمه "سجل اختفاء"، كما حصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة من مهرجان كان سنة 2002 عن فيلمه "يد إلهية".

وانطلقت الدورة الـ18 للمهرجان الدولي للفيلم بمدينة مراكش المغربية، الجمعة، بحضور نجوم عرب وعالميين، وعرض 98 فيلما سينمائيا من 34 دولة تعكس تنوع الإنتاج السينمائي، موزعة ‭‬على ‭ ‬10أقسام، وتختتم فعاليات الحدث الكبير السبت.