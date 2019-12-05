منى فتو بعد تكريمها في مراكش: مشواري لم يكن مفروشا بالورود

وسط كوكبة من نجوم الفن العرب والعالميين، كرم المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، الممثلة المغربية منى فتو، مساء الأربعاء، وسلمتها الفنانة التونسية هند صبري درع التكريم، تقديرا لمشوارها السينمائي الثري.

حضر احتفالية التكريم عدد كبير من نجوم وصناع السينما، في مقدمتهم الإنجليزية تيلدا سوينتون رئيس لجنة التحكيم، والفرنسية الإيرانية جولشيفته فرحاني، والمصرية إلهام شاهين، والنجوم المغاربة نسرين الراضي وأسماء الخمليشي وسناء موزيان وعمر لطفي وفرح الفاسي، والمخرجة المصرية كاملة أبوذكري، والمخرجان المغاربة حسن بن جلون وعبدالرحمن التازي وأحمد بولان.

وقالت فتو في كلمة عقب تكريمها "مسيرتي لم تكن مفروشة بالورود، لكنها كانت مفروشة بالتحديات الجميلة والصداقات التي كانت تولد في استوديوهات التصوير"، معتبرة تكريمها بحضور نجوم السينما العالمية والعربية تكريما لكل الفنانات المغربيات، وتكريما للمرأة المغربية من خلال فنها.





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وأشادت النجمة المغربية بالحدث الفني، قائلة "مهرجان مراكش أصبح بوابة رائعة للمغرب المنفتح على الفن والإبداع وقيم التعايش"، مشيرة إلى أنه يرقى لمستوى التظاهرات السينمائية الدولية، خاصة بعد نجاحاته المتلاحقة وتألقه الدولي.



وأضافت "المهرجان نجح في جذب أسماء كبيرة في عالم السينما، عشنا معها حلم السينما منذ الطفولة، ونشعر بالفخر ونحن نستضيف أسماء لامعة مثل مارتن سكورسيزي، وفرانسيس فورد كوبولا، وعباس كياروستامي، وروبرت دي نيرو، وأنيس فاردا، وعادل إمام، ويسرا، وهذا العام روبرت ريدفورد، ونجوما مغاربة لامعين مثل أمينة رشيد ومحمد بسطاوي وجيلالي فرحاتي وآخرين".



واختتمت فتو كلمتها قائلة "سعيدة جدا اليوم، لأن مؤسسة مهرجان الفيلم بمراكش أوفت بما التزمت به، وهو الانفتاح على السينما المغربية بكل مكوناتها، إذ عرضت أفلام مغربية تستحق التعريف في المجال السينمائي، وأشعر بالامتنان للجمهور والممثلين والمخرجين والمنتجين الذين عملت معهم، ولكل من رسم خطوة ولو صغيرة في مسيرتي الفنية".

وانطلقت الدورة الـ18 للمهرجان الدولي للفيلم بمدينة مراكش المغربية، الجمعة، بحضور نجوم عرب وعالميين، وعرض 98 فيلما سينمائيا من 34 دولة تعكس تنوع الإنتاج السينمائي، موزعة ‭‬على ‭ ‬10أقسام، وتختتم فعاليات الحدث الكبير السبت.



