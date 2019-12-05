خطوبة إيما ستون من حبيبها ديف ماكاري بعد عامين من المواعدة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنّ مُنتج برنامج "Saturday Night Live" ديف ماكاري، البالغ من العُمر 34 عامًا، خطوبته من حبيبته الممثّلة العالمية الموهوبة إيما ستون، 31 عامًا، عبر حسابه الرسمي على إنستغرام.

ونَشرَ ديف صورةً جمعته بحبيبته إيما التي اكتفت بإظهار خاتمها أمام الكاميرا، كما تركَ تعليقًا مُختصرًا للغاية وهو عِبارة عن إيموجي "قلب حُب"، دون ذكر أيّ تفاصيلٍ عن الخطوبة.

ومع أنّه كانَ هُناكَ قلّة في الكلمات، لكنّ تعابير وجه إيما وديف قالت الكثير؛ فالابتسامة العريضة احتلّت معالم وجهيهما من الأذن إلى الأذن، علمًا بأنّ ديف كان يرتدي بلوزة كُحلية اللون، وارتدت إيما بلوزة صيفية لونها أوف وايت.

كما وأظهرت الصّورة بعض تفاصيل خاتم الخطوبة؛ إذ جاء بقصّةٍ كلاسيكية لحلقةٍ رفيعة توسّطتها قطعة لؤلؤ ضخمة، أحاطت بها ماسات صغيرة.

بالعودة إلى تاريخ مواعدة الخطيبين، فقد ارتبطا عاطفيًا ببعضهما في شهر نوفمبر من عام 2017، عندما تمّ رصدهما سويًا في ولاية نيويورك الأمريكية، لكنّه من المُحتمل أنّهما قد بدآ المواعدة السّرية منذ ديسمبر 2016، عندما استضافها برنامج "Saturday Night Live" الذي يعمل به خطيبها لتكون مُقدّمة إحدى حلقاته، فإيما من المشاهير الذين يُفضّلون إبقاء حياتهم الخاصّة بعيدًا عن الأضواء.

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وفي عام 2018 الماضي، كشفت بطلة فيلم "لا لا لاند" القليل عن مُخططاتها المُستقبلية من خلال مُقابلتها مع مجلّة "ELLE"، حيث بدت مُتقبّلة لفكرة الزّواج والأطفال أيضًا، فجاء في حوارها:

"مع تقدّمي في السن، وجهة نظري عن الأطفال تغيّرت، لم أعتنِ بالأطفال مُسبقًا، وعندما كُنت مُراهقة، كُنت أقول بأنني لن أتزوّج على الإطلاق، ولن أنجب الأطفال أبدًا. وبعد ذلك كبرت وأصبحت أقول أريد أن أتزوّج، وأريد حقًا إنجابَ الأطفال".

ومن جانبٍ آخر، نجح الاثنان في إبعاد علاقتهما عن الأضواء حتّى عامنا الحالي، عندما ظهرا للمرّةٍ الأولى سويًّا في حدث السّجادة الحمراء، حفل توزيع جوائز "Screen Actors Guild" في شهر يناير الماضي.

يُشارُ إلى أنّه بدأت إشاعات الخطوبة تُلاحق إيما ستون مُنذ شهر أبريل الماضي، عندما رُصدت وهي ترتدي خاتم خطوبة في إصبع الخطوبة، ولكنّها دحضت تلك الإشاعات في لقائها مع جيمي فيلون، وقالت بأنها لم تُخطب بعد.

وعلى الصّعيد المهني، تُحضّر ستون للنّسخة الجديدة من فيلم ديزني الكلاسيكي "101 Dalmatians"؛ إذ إنّها ستلعب دور الشّريرة "كرولا دي فيل".