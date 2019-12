عمرو دياب وبيلي إيليش الأكثر استماعًا على تطبيق "سبوتيفاي" في أول عام لها

لقد كان عاماً شيقاً منذ إطلاق منصة الموسيقي Spotify في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما جعل الاستماع للموسيقى واكتشافها ومشاركتها أسهل.وتكشف إحصائية Spotify ولأول مرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ إطلاقه عن ملخص أبرز الفنانين والالبومات والأغاني وقوائم الموسيقى على المنصة، وهي إحصائية يتم الإعلان عنها سنوياً، ويوضح فيها سلوكيات استماع 248 مليون شخص حول العالم إلى موسيقى واكتشافها في عام 2019. كانت قد احتفلت منصة Spotify في الشهر الماضي بمسيرة عمرو دياب الفنية وتأثيره العالمي من خلال لوحة إعلانية في ميدان التايمز سكوير الشهير.

وكشف ملخص 2019 أيضاً أن Billie Eilish, Post Malone ، كايروكي و Imagine Dragons، هم الفنانين الخمسة الأكثر استماعاً أيضاً.وكانت أكثر الأغاني استماعاً لهذا العام في مصر هي أغنية “Señorita” لكلاً من Shawn Mendes و Camila Cabello ويليها أغنية "bad guy" للمغنية Billie Eilish، وحصلت أغنية "Without Me" للمغنية Halsey على المركز الثالث وحصلت أغنية "كان لك معايا" لفرقة كايروكي علي المركز الرابع في قائمة الأكثر إستماعاً ولذلك لهذا العام، وجاء في المركز الخامس في ملخص 2019 أغنية محمد رمضان "مافيا".

وكان من أكثر الألبومات قوة هو ألبوم الفنانة Billie Eilish والذي يدعى "WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?" حيث كان من الألبومات الأكثر إستماعاً على Spotify على المستوى العالمي، ويمثل ذلك أول مرة يتصدر فيها ألبوم لفنانة على ملخص Spotify. وتصدرت Ariana Grande المرتبة الثالثة في قائمة الفنانين الأكثر استماعاً على Spotify على الصعيد العالمي والتي أطلقت ألبومها الرائد thank you, next في شهر فبراير، أما في مصر، تضم قائمة الفنانات الأكثر استماعا على Spotify النجمات العالمية , Camila Cabello, Sia, Halsey وفنانة الإحساس شيرين والأسطورة فيروز.

وكشف Spotify أيضاً أن مدينة القاهرة هي أكثر مدينة موسيقية في مصر، بناءاً على نتائج ملخص 2019 للاستماع،كما وبيّنت النتائج أن يوم الاثنين 11 نوفمبر 2019 كان أكثر الأيام الموسيقية لهذا العام، وذلك عندما شاهد Spotify عدد كبير من عشاق الموسيقى المصريين على المنصة.

ولأول مرة سيتمكن المستمعون من الوصول إلى هذه التجربة مباشرة من خلال تطبيق Spotify على الهاتف المحمول وجهاز الكمبيوتر وعبر الموقع الإلكتروني spotify.com/2019 بالإضافة إلي ذلك ، يعمل Spotify على إنشاء بطاقات مشاركة تسليط الضوء علي الأذواق الشخصية للمعجبين مما يتيح لهم نشرها علي Instagram وFacebook وTwitter وSnapchat

