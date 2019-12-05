شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ديانا حداد تتألق فى العيد الوطنى الإماراتى الـ48 بمدينة "العين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألقت المطربة ديانا حداد خلال الحفل الغنائى بمدينة "العين" احتفالاً باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الـ48، ناثرة كل معاني الفرح والبهجة بهذا اليوم التاريخى لذكرى قيام الاتحاد، مؤكدة سعادتها بهذا الحفل الجماهيرى الوطنى الكبير.

وقالت ديانا فى بداية الحفل، "حفل رائع وتفاعل ولا أروع مع أهل العين (دار الزين) بمناسبة اليوم الوطنى"، متمنية دوام السعادة والفرح فى كل بيت بالإمارات واستمرار الأمن والأمان فيها.

وقدمت ديانا حداد خلال الحفل مجموعة متنوعة من أغنياتها ذات الألوان الموسيقية العربية، من بينها الأغنية الوطنية للإمارات بعنوان "أسمى بلاد" والتى كانت قد قدمتها سابقاً بشكل "تريو" مع الفنانين راشد الماجد وأصيل أبوبكر من كلمات الشاعر الراحل حمد بن سهيل الكتبي.

Advertisements

يشار إلى أن ديانا حداد تستعد خلال الفترة المقبلة لتجهيز أغنية منفردة جديدة، ستقوم بوضع صوتها عليها في أحد الاستوديوهات في دبي، بعدما تم تنفيذ الأغنية وتوزيعها موسيقياً، وهي من الأغنيات التي تعد مفاجأة لما تحوي من لحن مميزة وكلمات ذات موضوع جديد لم يقدم من قبل.