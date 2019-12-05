شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة تكشف: تعرضت للتحرش بعمر 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة اللبنانية كارول سماحة عن تعرضها للتحرش لأكثر من مرة فى صغرها، أولها وهي بعمر 5 سنوات، خلال تواجدها بمؤتمر "نساء على خط التحرش" في الأردن لدعم النساء.
وأوضحت كارول سماحة أنها تعرضت للتحرش وهي طفلة، مما سبب لها هاجس في حياتها، قائلة :"تعرضت لحالات تحرش كثيرة. بعمر 5 سنين و7 سنين و9 سنين، من 4 أو 5 مرات".
وأوضحت كارول خلال حديثها أنها تحاول توعية ابنتها وتعطيها بعض النصائح حتى تكون واعية لأي شيء يحدث لها.
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