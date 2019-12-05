شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها: بحبك يا أحلى أخت.. بوسة كبيرة وربنا يخلينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة ليلى علوى بعيد ميلاد شقيقتها الصغرى لمياء، واسترجعت يوم ميلادها عبر حسابها على إنستجرام.

ونشرت ليلى علوى مقطع فيديو لصور تجمعها بشقيقته وكتبت عليها، "4 ديسمبر، يوم ما اتولدت أختى الصغيرة كان يوما مهما جداً فى حياتى، ومش ممكن أنساه كنت فرحانة إن بقى ليا أخت، وإنى هلعب معاها بس زعلت أوى يوميها عشان ماما باتت فى المستشفى، وما كانتش بايتة فى البيت".

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وأضافت ليلى علوى، "بس تانى يوم لما روحت وشوفتها حبيتها علطول، وكنت حاسة إنها العروسة بتاعتى اللى هاخد بالى منها ولغاية النهاردة بس الآية اتقلبت، بقت هى اللى بتاخد بالها منى وهي العيلة والسند وضهرى وهى اللي بتحفزنى على كل حاجة حلوة فى الحياة بعشقها وبحبها هى إنسانة نادرة بأخلاق الأمراء بجد هي وجوزها وطلعت بناتها كده كمان".

واختتمت ليلى تهنئتها لشقيقتها قائلة، "بحبك يا أحلى أخت فى الدنيا يا بنتى وصاحبتى وكل حاجة في الدنيا.. بوسة كبيرة وربنا يخلينا لبعض".