شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تصوير مسلسل "البرنس" لـ محمد رمضان 16 ديسمبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر القائمون على مسلسل "البرنس" بطولة النجم محمد رمضان، انطلاق التصوير يوم 16 ديسمبر الجارى، الذى تقوم على إنتاجه شركة سينرجى، وتأليف واخراج محمد سامى، حيث سيبدأ سامى التصوير بديكور منزل محمد رمضان فى المشاهد الأولى، التى تجمعه مع غادة عادل وأشقائه، ويشارك فى المسلسل كل من الفنانين أحمد زاهر، روجينا، مي سامى، وآخرون.

وفى سياق آخر يعود المخرج محمد سامى من الأسكندرية الأيام المقبلة لأستكمال كتابة باقى الحلقات المسلسل، حيث أنه يشارك فى مهرجان المسرح العربى كعضو لجنة تحكيم، ومن المقرر أن يسلم باقى الحلقات للشركة المنتجة خلال أواخر الشهر الحالى .

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مسلسل "البرنس" اسم نهائى للعمل، الذى يشهد ثانى تعاون بين المخرج محمد سامى والنجم محمد رمضان فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما مسلسل "الأسطورة" ونال نجاحًا كبيرًا عام 2016، وشارك فى بطولته فردوس عبد الحميد، هادى الجيار، مى عمر، روجينا، محسن منصور، وعدد كبير من النجوم، وكتب له السيناريو والحوار محمد عبد المعطى، ولذلك قرر الثنائى تكرار التجربة من خلال "البرنس"، الذى يراهن عليه الثنائى بقوة .