حوار| محمد عز: ممكن أغني مهرجانات.. وربنا كرمني بـ"الأب الروحي"

محمد اسماعيل - القاهرة - حوار - ياسمين الشرقاوي:

قاده عشقه للتمثيل الذهاب إلى أحد مكاتب اكتشاف المواهب (الكاستنيج)، فوقع الاختيار عليه من أصل مئات المشاركين، لتبدأ رحلته بعمل فني ملحمي كـ"الأب الروحي" بجزأيه، ليثبت موهبته بخطوات ثابتة، ربما كان محظوظًا ولكنه بالتأكيد عمل على إثقال موهبته لتتوالى عليه العديد والعديد من الأعمال الفنية ويصبح واحدًا من أفضل النجوم الشباب المتواجدين على الساحة الفنية، إنه الفنان محمد عز.

"الخليج 365" التقى محمد عز للحديث معه عن أعماله الجديدة وتجربة الغناء وعمله بالمسرح وإلى نص الحوار:

- تنتظر حاليًا عرض فيلم "استدعاء ولي عمرو".. حدثني عن هذه التجربة

خطوة هامة بالنسبة لي، وفكرة الفيلم جيدة وأيضا السيناريو جيد، وكل المشاركين في العمل على قدر عالٍ من الموهبة والخلق الحسن، وتجربة رائعة بالنسبة لي، والفيلم ينتمي لنوعية الأفلام "اللايت كوميدي".

- كيف ترى التعاون مع الفنانة حورية فرغلي بشكل خاص؟

الحقيقة هي فنانة لطيفة للغاية وتتمتع بقدر عال من الاحترام والالتزام، وبالطبع هي نجمة كبيرة، وعلى المستوى الشخصي استمتعت جدًا بالتعاون معها: "الكواليس كانت حلوة جدًا".

- قدمت مؤخرًا عرض مسرحي بعنوان "حمام الست".. ماذا عنه؟

أنا خريج مركز الإبداع الفني وتتلمذت على يد الأستاذ خالد جلال، وبدايتي مسرح، ثم عجبتني التجربة، وخاصة وهي على واحد من أهم مسارح مصر وهو مسرح "بيرم التونسي"، في مدينة الإسكندرية مع الفنانة ندى بسيوني وهاجر الشرنوبي وعبد الله مشرف وزياد يوسف وعدد من الوجوه المتألقة، وحقيقي جمهور الأسكندرية رائع وشعرت باستمتاعه بنا.

- هل ردود الفعل كانت مرضية بالنسبة لك؟

بالطبع.. الحمد لله ردود الفعل كانت مرضية جدًا بالنسبة لي، والمسرحية حققت نجاحًا كبيرًا، وكنا نرغب في مدها وقت أطول، ولكني انشغلت في أعمال جديدة درامية وسينمائية، ولم أستطع، ولكني سأحاول تكرار التجربة، وأوفر وقت للمسرح قريبًا.

- هل انتهيت من تصوير مسلسل "الأخ الكبير" مع محمد رجب؟

ما زالت أصور حتى الآن، والمسلسل سيعرض خارج السباق الرمضاني إذ ينتمي لمسلسلات الـ45 حلقة، ويُعد هذا أول تعاون مع الفنان محمد رجب، وأتمنى من الله التوفيق.

- طرحت مؤخرًا أغنية "شبعان دلع".. حدثني عن قصة انتقالك من ممثل إلى مطرب

أنا ممثل ولست مطرب، والقصة بدأت منذ صغري، فأنا أحب الغناء وأحب أن أغني، وطموحاتي كانت للغنا وليس للتمثيل، وكل ما في الأمر أن صديق لي ملحن معروف يدعى شريف حمدان، يعرف هذا الجانب من شخصيتي، ولديه استوديو وأنا دايمًا بتردد عليه فطلب مني مرارً كأصدقاء وتكرارً أن أجُرب، مضيفًا: " كل ما يشوفني يقولي حرام متغنيش أنت لازم تغني".

والحقيقة أن الفكرة لم تكن في مخيلتي ولا سعيت لها، ولكن قُلت له أنا موافق أننا نجرب، فقال لي إنه حضر أغنية مصنوعة خصيصًا لي، وكنت "شبعان دلع"، وعجبتني الغنوة والفكرة، وغنتها بدافع الهزار ليس اكثر، وحتى التصوير كان عاديًا جدًا وعلى "كرومة"، مما يعني إنني لست مهتم، ولكن فوجئت بتحقق الأغنية صدى جيد لدى الجمهور وانتشرت على نطاق واسع، وتلقيت العديد من التعليقات التي تطالبني بالتكملة في هذا الطريق وعدم التوقف: "الجمهور فاجئني والناس حبت الأغنية اوي".

- ماذا قصدت بـ "البوست" الذي نشرته عقب طرح الأغنية وأكدت خلاله إنك ممثل ولست مطربًا؟

البوست لم يكن المقصود به الجمهور، لإن الجمهور اعجبته الأغنية جدًا ونجاحها فاق توقعاتي، ولكن قصدت به متعهدي الحفلات ومديري أعمال بعض المطربين والمتخصصون في مجال الغناء، الذين هاتفوني لإنشاء فرقة والتعاقد على حفلات، وقولت لهم أنا ممثل وليس مغني: " عمري ما همسك مايك واطلع اغني لإنها مش شغلتي".

وضربت مثالاً لذلك وقولت أن الطبيب الذي يهوى الطهي ويعزم أصدقاءه ومحبيه على"أكلة" فهو يفعل ذلك لإنه يحبهم، وأنا ممثل ولكن أحب الغناء، لذا فهو هواية ليس إلا، إنما لن يأتي اليوم الذي امتهن الغناء على حساب التمثيل، لكن طالبني الجمهور بالغناء ثانيًا.

- وهل ستلبي رغبة الجمهور؟

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بالطبع.. حاليًا جهزت اغنيتين إحداهما بعنوان "فاكرني مرتاح"، وستكون جاهزة خلال هذا الشهر، والأغنية الثانية لازالت أعمل عليها ولكن فاكرني مرتاح ستطرح أولاً.

- "قلت إنك مش هتمسك مايك وتطلع تغني".. ماذا لو كان العرض مغريًا؟

صدقيني لا أعلم.. حينها ماذا سيكون رد فعلي، فأنا لا أكذب على نفسي مطلقًا، وأنا أولاً وأخيرًا "بني آدم"، ووراد أن يكون هناك عرضًا مغري يصعب رفضه، ووراد أن يكون هناك أشياء لطيفة تدفعني للموافقة، وبين هذا وذاك أنا لم أخطط لذلك وكل ما أخطط له هو عملي في التمثيل.

- ماذا اكتسب محمد عز من تجاربه الفنية؟

أنا عايش كي أتعلم، وتعلمت من أشخاص كثيرون حتى خارج المجال، فضلاً عن إنني عملت مع أهم كبار النجوم في الوسط الفني، مثل عادل إمام ومحمود حميدة والراحل أحمد راتب وسوسن بدر، كما عملت مع أمير كرارة وياسر جلال ومحمد رمضان، وتعلمت من أستاذ سيد رجب الكثير، ولا أريد أن أنسى أحدًا، لكني تعلمت ولازالت.

- ماذا تعني لك تجربة الأب الروحي؟

دائمًا أقول إن مسلسل الأب الروحي وش السعد علي، فهو من قدمني للجمهور، ودائمًا أنا ممتن لمجموعة "فنون مصر"، لإنها قدمتني بشكل جيد، والحمد الله توفيق من ربي، كان من الصعب أن ممثل جديد يحصل على دورًا هامًا وفرصة حقيقية يستطع أن يثبت خلالها موهبته، والذي يحدث دائمًا أن أي ممثل جديد يقدم أدورًا صغيرة لن تستطع ترجمة موهبته، ولكن توفيق الله، وكل الشكر محمد محمود عبد العزيز وريمون مقار وبيتر ميمي.

- كيف انضممت إلى فريق عمل "الأب الروحي"؟

ذهبت لتجربة الآداء (الكاستينج)، وتم اختياري من بين مئات المشاركين لتجسيد شخصية يحيي العطار موضحًا: " اختاروني أنا وأنا معرفش حد ومليش حد أقوله أنا عايز دور مثلاً أو حاجة، أنا روحت وربنا كرمني".

- ماذا عن دورك في سوق الجمعة؟

دوري كان يحمل رسالتين هامتين، الأولى تقول أن الشخص الذي ينشأ في بيئة عشوائية ومحاط بالكثير من المنحرفين، يستطع أن يحافظ على نفسه ويبعد كن كل شئ به شر أو ضررن الأمر صعب ولكنه ليس مستحيل.

والرسالة الثانية، هي أن المناطق التي يعيش بها أشخاصًا معروفين بالسوء، موجود بينهم أيضًا أشخاص ملتزمين ومتقيين ويفرقون جيدًا بين الخير والشر.

- هل لديك خطوات ثابتة في مشواراك الفني؟

أكيد.. أحاول جاهدًا أن انتقي أعمالي حاليًا.

- ما الأعمال التي ندمت عليها؟

لا أريد أن اذكرها، لكن في حاجات اتعرضت عليا وكنت فاكر إنها هتطلع مش كويسة، وبعدين شوفتها ولاقيتها لأ كويسة جدًا.

- أغنيتك الأول شعبية والتي تستعد لها حاليًا شعبية أيضًا.. هل اخترت لونًا غنائيًا خاص بك؟

نشأت في منطقة شعبية، وتربيت على الأصوات الشعبية، قديمُا ووقتنًا الحالي، بداية من الاستاذ محمد رشدي وصولًا لـ أحمد عدوية وحسن الأسمر، وأنا أحب هذا اللون الشعبي الذي يمزن بين المزيكا والكلمات وبه غُنا أيضًا.

- هل ممكن أن تقدم أغاني مهرجانات؟

اه ممكن وراد جدًا. ​