"تعرضت للتحرش وابنتي تجمع ديانتين".. أبرز تصريحات كارول سماحة في الأردن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة كارول سماحة عن تعرضها للتحرش وهي طفلة، وذلك خلال مشاركتها في دعم مؤتمر نساء على خطوط المواجهة.

وقالت كارول، خلال حديثها بالمؤتمر الذي عرضه ببرنامج "ET" بالعربي: "أنا كتير تعرضت للتحرش، وعندي هاجس في حياتي، تعرضت كثير بعمر الـ5 و7 و9 سنين، أنا تعرضت أكثر من 5 مرات، وأنا طفلة، وكتير مواقف خلصت حالي منها".

وأضافت: "بقول لبنتي كتير جسمك ملكك، لا تخلي حد يلمسك، حتى لو عمرها 4 سنوات بتفهم".

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وعن التعايش الديني بينها وبين زوجها فقالت: "بنتي بتقولي باسم الأب والابن والروح القدس، أمين الله أكبر، بتتأثر بأمها ووالدها، جامعة ديانتين، لا أنا ولا باباها منزعجين، بنحب هذا الأمر، وأنا برأيي أن هذا هو التعايش الحقيقي".

وعن الانتقادات التي تتعرض لها، فقالت: "تعرضت لاسبوع كامل من النقد والتجريح، ولا شئ أثر فيا، لأنه عندي مناعة من وراء شغلي".

وعن الهجوم الذي تعرضت له بسبب كلمة للنساء التي أدخلتها على النشيد الوطني للبنان، فقالت: "اللي اعترضوا النساء.. زعلت أنه الرجال ما اعترضوا.. والرجال حبوا الفكرة".