تراند اليوم : شاهد.. فيديو مؤثر لـ"شعبان عبدالرحيم" قبل لحظات من وفاته...



نشر محمد برنس صاحب إحدى شركات الحراسات الخاصة في مصر، مقطع فيديو مؤثر للفنان الشعبي المصري الراحل شعبان عبدالرحيم، وهو على السرير داخل المستشفى، قبل لحظات من وفاته.

ويظهر في الفيديو زيارة الفنان أحمد عدوية للفنان شعبان عبدالرحيم، ومحاولة الأول التخفيف من معاناة الأخير بأداء بعض الأغنيات له، فيما يقوم "عبدالرحيم" بالتفاعل معه في الوقت الذي يبدو فيه متألمًا من مرضه.

وعلق "برنس" على الفيديو قائلًا :" زياره احمد عدويه ....لعم شعبان عبد الرحيم ....فى المستشفى ولحظاته الأخيره.....الناس دى جميله بجد....معنى الصداقه فى كام ثانيه".

ونال الفيديو على مشاهدات عالية، داعين للفنان الراحل بالرحمة ولأهله بالصبر والسلوان، وسط حالة حزن بسبب ما بدا عليه الفنان من تألم قبل وفاته.

وتوفى الفنان شعبان عبدالرحيم أول أمس داخل مستشفى المعادي العسكري، بسبب إصابته بالتهاب رئوي حاد بعد عودته من المملكة العربية السعودية، والتي أحيا فيها حفلًا غنائيًا في أحد المطاعم ويدعى"ليالي المحروسة" ضمن موسم الرياض، حيث ظهر الفنان وهو يغني على كرسي متحرك لإصابته بكسر في الفخذ.

وأقيم مساء أمس الأربعاء عزاء الفنان، وحضره مجموعة من السياسيين والفنانين على رأسهم الدبلوماسي المصري عمرو موسى، والفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين.