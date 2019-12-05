تراند اليوم : الكشف عن وصية سرية لأحمد زكي .. لم ينفذها نجله هيثم .. ومطالبات لأخيه غير الشقيق بتنفيذها...

كشف صديق مقرب جدًا للفنان الراحل أحمد زكي عن وصية سرية أبلغه بها قبل رحيله ، مطالبا رامي عز الدين بركات - الأخ غير الشقيق لهيثم أحمد زكي - بتنفيذها.

وقال المخرج أحمد فتح الله - صديق أحمد زكي - في رسالة بثتها وسائل إعلامية مصرية ، إنه إبان مرض الفنان الراحل أحمد زكي بالسرطان ، تأثرت عاطفته الدينية بشدة وقال إنه ينتظر أن تتحسن صحته وسوف يقوم ببناء مسجد .

وأضاف: قال لي أحمد زي (أريد بناء مسجد باسمي وأكون أنا أول شخص يصلي فيه ، وأول شخص يٌصلى عليه فيه) .

وتابع: لم يستطع أحمد زكي تنفيذ هذه الأمنية ، وأناشد رامي عز الدين بركات أن يقوم بتنفيذ تلك الوصية.

