فن ومشاهير

تراند اليوم : الكشف عن وصية سرية لأحمد زكي .. لم ينفذها نجله هيثم .. ومطالبات لأخيه غير الشقيق بتنفيذها...

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كشف صديق مقرب جدًا للفنان الراحل أحمد زكي عن وصية سرية أبلغه بها قبل رحيله ، مطالبا رامي عز الدين بركات - الأخ غير الشقيق لهيثم أحمد زكي - بتنفيذها.

وقال المخرج أحمد فتح الله - صديق أحمد زكي - في رسالة بثتها وسائل إعلامية مصرية ، إنه إبان مرض الفنان الراحل أحمد زكي بالسرطان ، تأثرت عاطفته الدينية بشدة وقال إنه ينتظر أن تتحسن صحته وسوف يقوم ببناء مسجد .

وأضاف: قال لي أحمد زي (أريد بناء مسجد باسمي وأكون أنا أول شخص يصلي فيه ، وأول شخص يٌصلى عليه فيه) .

وتابع: لم يستطع أحمد زكي تنفيذ هذه الأمنية ، وأناشد رامي عز الدين بركات أن يقوم بتنفيذ تلك الوصية.

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