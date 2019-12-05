تراند اليوم : مفاجأة صادمة..بطل «أرطغرل» يعلن اعتزال التمثيل في المسلسلات التركية...

صدم النجم التركي إنجين آلتان دوزياتان، محبيه في العالم، بإعلان اعتزاله التمثيل في المسلسلات التركية، وذلك بعد فشل مسلسه الجديد «الرصاصة».
وقال النجم الذي حصل على شهرة واسعة بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسله "قيامة أرطغرل"، إن مسلسله «الرصاصة» سيتوقف عن العرض قريباً، وأنه يجهز لفيلم وثائقي يُصوَّر في تركيا.
إلى جانب ذلك قال نجم أرطغرل إنه من الممكن أن يشارك في أعمال مسرحية، لكن لن يعود إلى المشاركة في المسلسلات.
وحسب صحف تركية، فقد تعرّض دوزياتان، الأسبوع الماضي، إلى خيبة أمل كبيرة بعد الإعلان عن وقف عرض مسلسله الجديد «الرصاصة» في الحلقة السابقة، وذلك بسبب تدني نسب مشاهدته.بحسب عربي بوست.
ورغم أن الحلقة الأولى من المسلسل حقَّقت نسبة مشاهدة عالية، إلا أنها بدأت بالتدني بشكل كبير في الحلقات السابقة، ما دفع قناة «فوكس» إلى إيقاف عرضه.
فيما تحكي قصة المسلسل التي ستعرض حلقتها السادسة مساء الأربعاء 27 نوفمبر 2019، عن قصة حب تجمع مدعياً عاماً يسعى إلى تحقيق العدالة وصحفية شابة في إسطنبول، في السبعينيات من القرن الماضي.
يُذكر أن الممثل التركي إنجين آلتان اشتهر في العالم العربي بمسلسل «قيامة أرطغرل»، الذي عرضت آخر حلقاته في مايو 2019، بعد 150 حلقة متميزة على مدار 5 مواسم، عُرضت على شاشة تلفزيون قطر والتلفزيون الرسمي TRT1، مع وعد كاتب المسلسل ومنتجه بـ «ملحمة» في الحلقة الأخيرة.