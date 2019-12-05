تراند اليوم : كلمات مثيرة للجدل على شاهد قبر شعبان عبد الرحيم .. ومقربون يكشفون سر كتابتها...

كما أثار الفنان شعبان عبد الرحيم الجدل حيًا ، فإنه لم يشأ أن يرحل دون أن يثير موجة جديدة من الجدل.

وفي أثناء تشييع الراحل إلى مثواه الأخير ، لاحظ الحضور والصحفيون كلمة غير معتادة مكتوبة على شاهد قبر الفنان شعبان عبد الرحيم.

وبالتدقيق جيدًا ، لاحظ الحضور كلمة (هنا يوجد قبر الريس شعبان عبد الرحيم) ، وتساءل أغلب الحضور عن سبب إصرار شعبان على وصف نفسه بـ(الريس) على شاهد قبره.

وكشفت مصادر مقربة من أسرة الفنان الراحل سبب هذه الجملة ، مؤكدين أن الراحل كان يعتز جدًا بمهنتيه قبل دخول عالم الغناء ، وهما الحدادة و كي الملابس والتي كان يناديه خلال عمله بهما العملاء باسم (الريس شعبان) فأصر أن يضع هذه الجملة على شاهد قبره ، لكي لا يعتقد البعض أنه يتبرأ من مهنته القديمة.

وتوفي الفنان شعبان عبد الرحيم ، الثلاثاء الماضي ، عن عمر يناهز 62سنة.

