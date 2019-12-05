بالفيديو: شيماء سبت ترد على إهانة عهود العنزي للبحرين رغم اعتذار الأخيرة

شنت الفنانة البحرينية شيماء سبت هجوماً حاداً على الفاشينيستا الكويتية عهود العنزي برغم اعتذار الأخيرة عن زلة لسانها التي أساءت لشعب البحرين عقب مباراة كرة القدم التي جمعت منتخبي البلدين ضمن منافسات “خليجي 24”.

ونشرت شيماء سبت مقطع فيديو عبر حسابها على “انستقرام”، وقالت فيه: “كلامي هذا موجه لإحدى الشخصيات العامة اللي المفروض تكون قدوة.. هي ما تمثل إلا نفسها.. وأكيد ما تمثل شعب الكويت.. لأن الكويت والبحرين شعب واحد واحنا أهل وما تفرقنا كرة”.

وأكملت الفنانة البحرينية: “حبيبتي هاي لعبة.. يسمونها لعبة كرة القدم.. لكن واحدة مثلك تتطاولين وتتجاوزين وتقولين “البحرين ولعنة”.. هذا عيب في حقك إنتي مو البحرين.. ترا إنتي عندك جمهور بالبحرين.. ووايد ناس تحبك.. وهادي كرة.. لعب وخسارة.. اليوم احنا فزنا ممكن بكره نخسر”.

واختتمت شيماء سبت انتقاداتها لعهود العنزي بقولها: “انتي مو انسانة عادية.. عتبنا عليك وايد.. ما اتوقعتها منك.. كل اللي اقدر اقوله راجعي نفسك.. شعب البحرين ناس تحب الكل وفي حالها وعمرهم ما يغلطون على حد.. أحيانا الكلام اللي ينقال له تأثير ويجرح سنين طويلة.. والناس ما تنسى”.

وكانت عهود العنزي قد اعتذرت عن إساءتها لشعب البحرين بدون قصد بعد انتشار مقطع فيديو لها عقب نهاية المباراة وهي تقوله: “منو.. ولعنة” في إساءة واضحة للبحرينيين، حيث قالت معتذرة: ” “أولا أقدم اعتذاري للبحرينيين، فأنا كنت أتحدث عن المباراة ولم أقصد الإساءة للشعب البحريني، وإنما بعض الأهداف التي شهدتها المباراة… وهذا حماس فقط”.