حسن الرداد : سعيد بنجاح “لوكاندة الأوباش” في موسم الرياض

متابعة بتجـــــــــرد: يتواجد النجم المصري حسن الرداد حاليًا في المملكة العربية السعودية، حيث يشارك في بطولة مسرحية “لوكاندة الأوباش” التي حقق العرض الجماهيري الأوّل لها نجاحاً كبيراً ضمن موسم الرياض.

وفي تصريحات له أعرب الرداد عن سعادته الكبيرة بالنجاح الذي حققته المسرحية في عرضها الأوّل، كما أبدى انبهاره بالنهضة المميزة التي حدثت في السعودية، مؤكداً أن هذا الإنفتاح أثرى المجال الفني بكل تخصصاته، وأحدث حالة زخم كبيرة جداً.

وعن مشاركته في موسم دراما رمضان 2020، كشف الرداد أنه حتى الآن لم يحسم أمره. وكان هناك مشروع درامي تم الإتفاق عليه يجمعه بالنجمة التونسية درة، لكن انشغاله بمسرحة “لوكاندة الأوباش” وتجهيزه لفيلمين سينمائيين إضافة إلى انشغال درة بأعمال أخرى، أجّل المسلسل لفترة.

وأشار إلى أن هذا العمل من الممكن أن يتم تقديمه خارج شهر رمضان، خاصة أن الدراما أصبحت غير مرتبطة بشهر رمضان وهناك الكثير من التجارب الناجحة والمسلسلات التي حققت نجاحات كبيرة خارج السباق الرمضاني.

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وقال الرداد أنه سيبتعد عن الكوميديا في أعماله السينمائية القادمة على الرغم من النجاح الكبير الذي حققه في هذا المجال. وأشار إلى أنه على الرغم من ذلك، فهو لا يرى نفسه ممثل كوميدي، وعليه أن يتجه لمناطق جديدة في التمثيل. ولذلك قرر أن يكون فيلمه القادم من نوع الأكشن، وهو يجتمع مع فريق الكتابة من أجل الوقوف على كافة التفاصيل، موضحاً أن العمل سيعتمد على طريقة الغرافيك وتقنية التصوير ثلاثية الأبعاد (3D).

وقال الرداد لموقع “روتانا.نت” إنه تابع تمارين رياضية قاسية حتى يتمكن من تقديم الأكشن بشكل مناسب، وهو يعمل على فيلم آخر رومانسي بخلاف فيلم الأكشن. كما كشف أن هناك مشروع فيلم يجمعه مع أحمد السقا ولكن لم يتحدد موعد تصويره حتى الآن.

يشار إلى أن مسرحية “لوكاندة الأوباش“، من بطولة حسن الرداد، مايا دياب، ماجد المصري، هالة فاخر، إيمان العاصي، شيماء سيف، حمدي الميرغني، والمطرب الشعبي سعد الصغير. وهي من إخراج أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ومن إنتاج حمدي بدر.