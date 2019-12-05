صاحب “ملطشة القلوب”: لم أتوقع كل هذا النجاح

متابعة بتجــــــــــرد: حققت أغنية “ملطشة القلوب” نجاحاً كبيراً. الأغنية التي قدمها المغني الشاب مصطفى شوقي مؤخراً، انتشرت حتى أصبحت “أيقونة” للمرحلة الحالية. خصوصاً بعد أن أشاد بها غالبية صناع الموسيقى، بالإضافة إلى بساطة لحنها، وكلماتها الجاذبة والمختلفة.

وحققت الأغنية نحو 10 ملايين مشاهدة، وهي من كلمات صابر كمال، وألحان باسم سرور، وتوزيع رامي سمير.

وقال شوقي، في تصريحات له، أنه “لم يكن يتوقع أن تحقق الأغنية كل هذا النجاح”. وأشار إلى أنه “كان يثق في نجاحها، ولكن ليس بهذا الشكل”. وأضاف أن “الخطة التسويقية التي وضعها القائمون على الأغنية، ساهمت بجزء كبير في هذا النجاح”.

وأكد أنه “قدّم عدداً من الأغاني، ولكن لم تحظ أي منهم بهذا النجاح الكبير”. ولفت إلى أنه “سجل أغنية وحشتوني، التي طرحت مؤخراً، قبل أغنية ملطشة القلوب. لكن تم تأجيل طرحها لعدة أسباب.

وأضاف شوقي “أنه كان قلقاً للغاية قبل طرح وحشتوني. وخاف من عدم تحقيقها نجاح ملطشة القلوب نفسه”.

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وعن الفيديو كليب الخاص بالأغنية، وظهور راقصة معه فيه، قال إنه “لم يتخوف من هذا الأمر”. وأكد أن “الرقص الشرقى مرتبط جداً بالمصريين منذ زمن بعيد. وهو فن راقي لا يقلل من أصحابه إطلاقاً. بالعكس هناك الكثير من النجمات اللواتي عشقهن الجمهور من كبار الراقصات. إضافةً إلى أن كبار المطربين قدموا أغاني مع راقصات. منهم فريد الأطرش، عبدالحليم حافظ، ومحمد فوزي”.

كما أوضح شوقي، أن “فيديو كليب ملطشة القلوب، يعد ثاني تعاون له مع نصر محروس كمخرج، بعد نجاح كليب اضحك إنت. وهو الكليب الذي شارك فيه مع مجموعة شباب بصحبة النجم حميد الشاعري”.

وأضاف أن “حميد أثقل موهبته من خلال تعاونه معه لسنواتٍ طويلة. وكان داعماً له طول الوقت، ونصحه أن يقوم بالتلحين والتوزيع، ليصبح متمكناً من كل أدواته كمطرب”. وكشف أنه “أجرى بروفات مدة أسبوع قبل تصوير الكليب، وتدرب على الحركة وتعبيرات الوجه وحركات الجسم”.

وذكر مصطفى أنه “سجّل 5 أغاني جديدة سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة، على فتراتٍ متباعدة”. كما أكد أنه “تلقى عرضاً للمشاركة في عمل سينمائي، يعد أول تجاربه في التمثيل”. وأشار إلى أنه “وافق على العمل وسيقوم بإعلان تفاصيله قريباً”.