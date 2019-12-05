ديانا حداد تتألق أمام 16 ألف متفرج في اليوم الوطني الإماراتي – بالصور

متابعة بتجـــــــــــرد: أحيت الفنانة ديانا حداد، حفلًا غنائيًا كبيرًا بمناسبة اليوم الوطني الـ48 لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في ستاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

الحفل حضره أكثر من 16 ألف متفرج، قدّمت لهم “حداد” مجموعة كبيرة من أغنياتها، في أجواء من الفرح والبهجة بهذا اليوم التاريخي لذكرى قيام الإتحاد. وأعربت ديانا عن سعادتها بهذا الحفل الوطني والجماهيري الكبير، حيث قالت: “حفل رائع وتفاعل ولا أروع مع أهل العين (دار الزين) بمناسبة اليوم الوطني”، متمنية دوام السعادة والفرح في كل بيت في الإمارات وإستمرار الأمن والأمان فيها.

وقدمت ديانا حداد أيضًا خلال الحفل الذي نظمته بلدية منطقة العين وشركة سليبرتي لتنظيم الحفلات تحت إشراف وإدارة حلمي بشير، بعض الأغاني الوطني، من بينها أغنية “أسمى بلاد” التي كانت قد أهدتها سابقًا إلى الإمارات بمشاركة الفنانين راشد الماجد وأصيل أبوبكر، وهي من كلمات الشاعر الراحل حمد بن سهيل الكتبي.

واختتمت ديانا حداد السهرة الغنائية الجماهرية وسط تفاعل كبير من الحضور مع أغنية “إلى هنا”، التي طرحتها في عام 2017 وحققت أكثر من 95 مليون مشاهدة.

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ديانا حداد تألقت خلال الحفل بقفطان مغربي مميّز من تصميم المصممة المغربية صوفيا بن يحيا، فبدت بغاية الأناقة والرقي، وشاركها في إحياء السهرة الفنان الوسمي.

على صعيد آخر، تستعد ديانا حداد خلال الفترة المقبلة لتسجيل أغنية جديدة، تفيد بعض المصادر المقرّبة منها بأن موضوعها جديد وسيشكّل مفاجأة للجمهور، إلى جانب اللحن المميّز والفكرة الموسيقية التي رسمتها ديانا لها، على أن تصدرها مطلع العام المقبل.