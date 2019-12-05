جاهدة وهبي تغني "طلع البدر علينا" داخل كنيسة ببيروت.. والجمهور منبهر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أشعلت الفنانة اللبنانية جاهدة وهبي، جدل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها وهي تشدو قصيدة "طلع البدر علينا" من داخل كنيسة "مار ماروت" في العاصمة اللبنانية بيروت.

وظهرت وهبي في مقطع الفيديو المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تغني بأريحية في قلب الكنيسة ومن حولها الطاقم الموسيقي وأمامها الحضور الذي استمع إلى القصيدة في حالة من السعادة والابتهاج، لكن بمجرد تداول النشطاء للفيديو انهالت التعليقات المتنوعة بين رواد مواقع التواصل والتي تنوعت بين الناقد والساخرة والمشيدة بهذا التصرف.

والمعروف أنَّ "طلع البدر علينا" هو نشيد إسلامي تراثي أطلقه أهل المدينة عند وصول النبي محمد خلال الهجرة من مكة إلى المدينة المنورة.

وقال أحد المعلقين: "عادي يا جماعة سعيد عقل مسيحي كتب قصيدة بمكة وغنتها فيروز المسيحية أيضاً"، وأضاف آخر: "يعني تغنيها للمسيح"، وقال ثالث : "مدري وش أقول بصراحة ولا حول ولا قوة إلا بالله".

بينما دافعت عنها المعلقة ريم السبيعي قائلة: "‏‎صوتها حلو بعدين نشيد مو ايات قرآنية عشان تسووون ذا الدراما مو هي الوحيده اللي غنتها كثير غنو طلع البدر".

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وجاهدة وهبي، هي فنانة لبنانية متميزة بصوتها وثقافتها وأسلوبها واختياراتها في الغناء، حاصلة على درجات علمية في علم النفس من الجامعة اللبنانية، وفي الغناء الشرقي من المعهد الوطني العالي للموسيقى، حيث تابعت دراستها في العزف على العود وفي الغناء الأوبرالي باللغة العربية، والإنشاد السرياني والبيزنطي والتجويد القرآني، وحازت أيضا على دبلوم دراسات عليا في التمثيل والإخراج من معهد الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية.

وقالت وهبي خلال مشاركتها في مهرجانات بعلبك الدولية في صيف 2019 بحفلات تحمل عنوان "عبق الأندلس" من الموشحات إلى الفلامنكو مع الموسيقي عمر بشير: "إنَّ الموسيقى أكثر قدرة على التقريب بين الحضارات والثقافات، وهي تبث فينا روح التسامح والحوار مع الآخر، ونحن في عصر بحاجة فيه للتواصل مع الآخرين مما يوسّع آفاقنا ويبعدنا عن العنف والعنصرية والتعصب والجهل الذي يودي إلى الحروب".