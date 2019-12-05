محمد صبحي يُعلن أن الإسكندرية منارة للفن

عبر الفنان محمد صبحي عن سعادته بتكريمه من مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة والذي أقيم حفل افتتاحه مساء الثلاثاء، وسط حضور عدد كبير من النجوم. وقال صبحي، إن تكريمه بمهرجان الإسكندرية المسرحي مهم جدًا لأن الإسكندرية مرتبطة بعدد كبير من أعماله المسرحية التي قدمها بها، كما أن الإسكندرية تستحق أن تكون منارة عالمية للثقافة لأن جمهورها ذواق للفن، كما إن هناك عدد من الفنانين الشباب الذين يجب تكريمهم في جميع المهرجانات ويستحقون التكريم، مضيفا أن تكريم الفنان خالد النبوي اليوم بجانبه هو تكريم يستحقه.

وكان حفل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة، قد بدأ منذ قليل بمكتبة الإسكندرية حيث شهدت السجادة الحمراء حضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم والنجم محمد صبحي والنجم خالد النبوي الأردني إياد نصار، د. أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الفنانة لقاء الخميسي والمخرج محمد سامي والفنان جمال سليمان.

الجدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، وبدعم من الهيئة العربية للمسرح، وأسسه د. أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، ويرأس تلك الدورة د. علاء عبد العزيز سليمان، المهرجان تنتهي فعالياته في الثامن من ديسمبر الجاري ويشارك فيه ما يقرب من 10 عروض مسرحية من عدد من الدولة العربية المختلفة مثل عمان والأردن والمغرب.

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