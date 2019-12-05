الفنان رامي جمال يبين تفاصيل وعده لمريضة البهاق بالغناء في عُرسها

تحدث الفنان رامي جمال، عن وعده لإحدى الفتيات المصابة بمرض البهاق بالغناء في فرحها، حيث ذكر أنه أثناء حديثه عن مرض البهاق الذي أصابه هو الآخر وجد بوست من الفتاة تأثر بها بدرجة كبيرة، وذلك خلال حواره في برنامج "صاحبة السعادة"، على شاشة "DMC"، مع الإعلامية إسعاد يونس.

وقال جمال، إن البوست الخاص بالفتاة قالت فيه "نفسي جدًا أتعالج منه عشان مش كل الناس بتتعامل معاه إنه مرض عادي، فيه ناس بيفكروه مرض معدي، واتعرضت لأكثر من موقف منهم ميكب أرتست يوم خطوبتي كانت خايفة أكون معدية وكانت عاوزة تستخدم أدوات تانية ليا مخصوصة عشان محدش يتعدي"، مضيفًا: "يعني الفتاة اللي جاية تساعدها عشان تخبي البهاق ده يوم خطوبتها جات كملت عليها وقتلت مشاعرها".

وأشار الفنان إلى أنه سيتحدث عن مرض البهاق دائما، وأن الدعم و"الطبطبة" الذي أتت إليه من جمهوره والمتعاطفين معه بعد مرضه سينقلها لكل مرضى البهاق، مضيفًا: "أنا اتمنيت إني أحضر فرح الفتاة دي وإن شاء الله ربنا يكملها على خير عشان أوفي بوعدي، وهغني ليها كل الأغاني اللي هي بتحبها، وأغنية أوعديني، وكل الأغاني اللي هتخليني أشوف ضحكتها، أنا لما قولت للفتاة كده وشوفت فرحتها حسيت أني بقى ليا دور مختلف عن الغناء".

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