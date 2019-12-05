أحمد سعد يُعلن أنه لا يقبل الأذى لـ "سمية الخشاب"

أكد الفنان أحمد سعد أنه لا يرضى إطلاقا بالأذى للفنانة سمية الخشاب، خاصة بالنظر للعشرة التي كانت بينهما. وفي مقابلة مع الإعلامي صبحي عطري ببرنامج MBCTrending، شرح أحمد سعد أن مشكلة الشيك بينه وبين سمية الخشاب كانت قد تم الاتفاق على حلها بالتراضي، بحضور أشخاص ذوي مكانة كبيرة جدا، لكن الحظ لعب دورًا في الإسراع بصدور حكم في القضية، وهو ما تفاجأ بأخباره على مواقع التواصل الاجتماعي، وأحزنه ذلك كثيرا. وقال أحمد سعد إنه لم يصب بعقدة من الزواج، لكن زوجته المقبلة ستكون من خارج "السوشيال".

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