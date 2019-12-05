منة فضالي تنشر مجموعة من الصور

القاهرة ـ محمد الشناوي
شاركت الفنانة منة فضالي الجمهور بمجموعة صور جديدة بدون فلاتر.نشرت منة فضالي الصور عبر حسابها الخاص على انستغرم ، وعلقت عليها قائلة: "أتمنى وأدعو ألا أفقد ثقتي بنفسي، أتمنى ألا أصبح ذات يوم تلك الفتاة التي لا تثق بنفسها، أتمنى أن لا أصبح تلك الفتاة التي لا تملك الثقة لتخطو داخل غرفة ما، أتمنى ألا أفقد نفسي في شخص آخر، متناسية حياتي".يذكر أن منة فضالي تنشغل بتصوير دورها في فيلم "ماكو" مع نيقولا معوض، وناهد السباعي، وبسمة، وخالد أنور، وسارة الشامي، من تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدى، ولم يتم تحديد الموعد النهائي لعرضه.
ماكو" هو أول فيلم مصري تدور أغلب أحداثه تحت مياه البحر، وأحداثه مستوحاة من قصة حقيقية، وهى قصة العبارة "سالم إكسبريس" الشهيرة، عن 8 أفراد من رحلة في أعماق مياه البحر الأحمر، فى مكانٍ مليء بالذكريات، إنتاج بيراميدز محمد الشريف
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