شكرا لقرائتكم خبر عن 17 مليون دولار لـ فيلم الأكشن Queen & Slim في الولايات المتحدة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم الأكشن والإثارة Queen & Slim إيرادات وصلت إلى 17 مليونا و61 ألف دولار أمريكى، في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك منذ طرحه يوم 27 نوفمبر الماضى.

فيلم Queen & Slim من بطولة دانيال كالويا، جودي تيرنر سميث، بوكيم وودبين، كلو سيفيني، برجوث، ستارجيل سيمبسون، إنديا مور، بينيتو مارتينيز، جاهي دي ألو وينستون، جرالين براينت بانكس، ديكسون أوباهور، براينت تاردي، ثوم جوسوم جونيور، ميلاني هافكيني، براين ثورنتون.

ويدور فيلم Queen & Slim من أول موعد غرامى بين سليم وكوين، والذى يأخذ منعطف مختلف تماما عما تصوروه، حيث تبدأ الشرطة في ملاحقتهما بسبب مخالفة مرورية بسيطة، وعندما يتصاعد الموقف، يأخذ سليم سلاح الضابط ويطلق النار عليه دفاعًا عن النفس.

ومع تصاعد الأحداث يشعر كل من "سليم" و "كوين" اللذان يُطلق عليهما اسم "قتلة الشرطيون" في وسائل الإعلام، بأنه ليس لديهم خيار سوى الاستمرار في الهروب والتهرب من القانون، وعندما ينتشر شريط فيديو للحادث، يصبح الخارجون عن القانون عن غير قصد رمزًا للإرهاب والحزن والألم للأشخاص في جميع أنحاء البلاد.