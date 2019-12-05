كارول سماحة تكشف تعرّضها للتحرش في طفولتها







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: كشفت الفنانة اللبنانية كارول سماحة أنها وقعت ضحية التحرش أكثر من مرة في حياتها. وذلك خلال مشاركتها بفعاليات مؤتمر "نساء على خط التحرش" في الأردن. حيث ذكرت في ردها على أسئلة الإعلامي نيشان أنها تعرّضت للتحرّش أكثر من مرة في طفولتها. الأمر الذي سبب لها هاجساً مقلقاً بحسب ما يظهر في تقرير برنامج Et بالعربي، الذي قالت فيه أنها واجهت هذا الموقف في سن 5 و7 و9 سنوات، حوالي 4 أو 5 مرات.

وأكدت أنها استطاعت أن تنقِذ نفسها من المواقف الصعبة، لكنها تشعر بالقلق على ابنتها خوفاً من مواجهة مواقف مشابهة. ما يدفعها لحمايتها وتحصينها عبر النصح والتوعية ترقباً لأي طارئ سيء قد يحدث معها. مشيرةً إلى أن سلاح المرأة الوحيد هو العلم والعقل.



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