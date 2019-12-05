شكرا لقرائتكم خبر عن مايا نصرى تحيى حفلاً غنائيًا بمدينة نصر.. غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيي الفنانة اللبنانية مايا نصري حفلًا غنائيًا لملكة جمال العالم، غدًا الجمعة فى الـ 6 مساءً بأحد الفنادق الكبرى بمدينة نصر، ومن المقرر أن تقدم مايا عددًا من أغاني أبرزها "أخبارك أيه"، "حبة حب"، "خلينى بالجو"، "يا واحشنى"، "جاى الوقت"، "الاسمراني"، "أيوه كده".

من ناحية أخرى تشارك مايا دياب في فيلم جديد بعنوان "ريما" من بطولتها مع كل من محمد ثروت، والطفلة ريم عبد القادر، هالة فاخر، إيهاب فهمى، فراس سعيد، مها نصار، علاء مرسى، أحمد إمام، آية سليم، منى جمال.

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وكان آخر أعمال مايا نصرى فى السينما فيلم "قسطى بيوجعنى" وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، عن محصل الأقساط، الذى يقوم بدوره الفنان هانى رمزى، وما يواجهه من مشكلات يعانيها جميع الطبقات فى مجتمعنا المصرى، ويشارك فى البطولة حسن حسنى، وبيومى فؤاد، ومصطفى أبو سريع، إنتاج هانى وليم، وإخراج إيهاب لمعى، ويعود به هانى إلى السينما بعد آخر أفلامه "نوم التلات" الذى شاركته بطولته إيمان العاصى وحسن حسنى وأحمد جمال سعيد، تأليف فادى أبو السعود، وإخراج إيهاب لمعى.