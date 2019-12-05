شكرا لقرائتكم خبر عن رامى عياش يحيى حفلا غنائيا فى قبرص نهاية ديسمبر.. اعرف تفاصيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسافر المطرب اللبناني رامي عياش يوم السبت الموافق 28 ديسمبر الجاري إلى قبرص لإحياء حفل غنائي بمناسبة رأس السنة في أحد الفنادق الكبرى هناك، ومن المقرر أن يحضر الحفل العديد من الجاليات العربية والشخصيات العامة.

ومن المقرر أن يقدم رامي خلال الحفل عددًا من أغانيه الشهيرة منها "خلينى معاك"، و"الناس الرايقة"، و"من الشباك"، و"ما دام الشمس"، و"اشتقتلك"، و"يلا نرقص"، و"سواح"، للعندليب عبد الحليم حافظ.

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يذكر أن رامي عياش قام بتصوير أغنيتين من ألبومه الجديد، الأولى بعنوان الألبوم "قصة حب" وهى بتوقيع المخرج فادي حداد، وتم التصوير فى بيروت، ومنذ فترة ليست طويلة طرح فيديو كليب بعنوان "ياسكاكر السكر" ومفاجأة الكليب مشاركة نجمة الاستعراض الفنانة فيفى عبده فى تصويره.