بعد سفره للعلاج.. حماقي لـ"آل الشيخ": "بسيطة وترجع لنا بألف سلامة"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:
وجه الفنان محمد حماقي رسالة إلى المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، بعد مغادرته المملكة في رحلة علاجية بالخارج، وفقًا لصحيفة "الرؤية" الإماراتية.
نشر حماقي صورة تجمعه بتركي آل الشيخ، عبر حسابه على"تويتر"، وعلق: "حبيبي يا أبو ناصر.. ألف سلامة عليك، إن شاء الله بسيطة وترجع لنا بألف سلامة".
يُذكر أن آخر الفعاليات التي نفذها تركي آل الشيخ هو موسم الرياض، هو أحد مهرجانات مواسم السعودية الـ11 التي أُطلقت على مستوى المملكة بدءًا من العام 2019 وتهدف لتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية، وتصل مدة المهرجان الذي يقام في العاصمة الرياض إلى 90 يومًا.
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