بالصور| بصحبة زوجها.. لقاء الخميسي في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

ظهرت الفنانة لقاء الخميسي، في أحدث جلسة تصوير صحبة زوجها اللاعب محمد عبد المنصف، خلال جولتهما بإحدى الدول الأوروبية.

نشرت لقاء الصور، عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "إذا فقط يمكن أن نعيد الوقت، استعادة اليوم الذي قلنا فيه وداعا، ربما سيكون قلبك لا يزال لي".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة لقاء الخميسي، كان مسلسل "أبواب الشك" الذي عرض العام الماضي، وشارك في بطولته خالد سليم، نبيل عيسى، أحمد صلاح حسني، جيهان خليل، عائشة بن أحمد، طارق صبري، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد سمير فرج.