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أروى جودة تصور أشباح أوروبا وتستعد لفيلم 3D
الخميس 5 ديسمبر 2019
كشفت الفنانة المصرية أروى جودة أنَّها تقرأ حالياً سيناريو فيلم جديد تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، مشيرة إلى عرضه بتقنية الـ3D.
وقالت أروى: "إنَّها تصوِّر حالياً دورها في فيلم "أشباح أوروبا" الذي تظهر فيه كضيفة شرف"، معربة عن سعادتها بالعمل مع المخرج محمد حماقي، والنجوم هيفاء وهبي وأحمد الفيشاوي.
وعن الدورة رقم 41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، قالت: "كانت دورة ثرية ومختلفة، وأكثر شيء نال إعجابي هو معرض ينقلك إلى معالم القاهرة القديمة بتقنية الواقع المعزز".
وبدأت أروى جودة مشوارها الفني من خلال فيلم "الحياة منتهى اللذة"، واستطاعت أن تلفت إليها الأنظار بدورها في هذا الفيلم، ما أهلها للعمل في عدد كبير من الأفلام بعد ذلك، منها: "مفيش غير كده، زي النهارده، العالمي، الوتر".
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