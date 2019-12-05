شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم نبيل ملحن أغانى مسلسل "البرنس" لـ محمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك المطرب والملحن هيثم نبيل تقديم عدد من أغانى مسلسل "البرنس" من بطولة محمد رمضان، والمقرر أن يخوض من خلاله سباق دراما رمضان المقبل، ويتولى التوزيع الموسيقى لهذه الأغانى عادل حقى، وذلك حسبما أكد هيثم نبيل لـ"الخليج 365".

مسلسل "البرنس" أول الأعمال التى اكتملت صفوفها فى السباق الرمضانى، حيث تعاقدت الشركة المنتجة مع عدد كبير من نجوم العمل، وهم أحمد زاهر، غادة عادل، روجينا، إدوارد، عبد الرحمن أبو زهرة، صفاء الطوخى، محمد علاء جمايكا، وآخرون، ومن المقرر أن تبرم الشركة عدة تعاقدات خلال الأيام المقبلة مع عدد من الممثلين، كما يظهر عدد من ضيوف الشرف خلال أحداث المسلسل تباعًا.

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يذكر أن آخر ألبومات هيثم نبيل ألبوم "مرحلة جديدة"، ضم 15 أغنية، وشارك أيضًا فى عرض مسرحية "3 أيام فى الساحل" مع الفنان محمد هنيدى، ومسرحية "الملك لير" مع النجم يحيى الفخرانى، ومسرحية "اللى عليهم العين" مع الفنان خالد سرحان.