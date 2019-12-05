كتب امير فتحي في الخميس 5 ديسمبر 2019 05:53 صباحاً - نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أخيراً رسالة إيجابيّة عبر صفحتها في تويتر لامست بها قلوب المتابعين وحصدت على عشرات الاف الاعجابات.
فقد كتبت نانسي عجرم كتبت “ليس عيباً أن تلبس ملابس تحبها أكثر من مرة، ليس عيباً أن يكون هاتفك أقدم من هواتف أصدقائك، ليس عيباً أن تعود إلى البيت لأن عائلتك ورغم كبر سنك تخاف عليك وليس عيباً أن تعمل أي عمل في سبيل أن تكون سنداً لعائلتك ولنفسك، ليس عيباً أن تكون أنت كما أنت“.
وقد حصدت نانسي عجرم عشرات الالاف الاعجابات على هذه التغريدة غير ان البعض طالبها بالمساهمة الفعلية في نشر الايجابية حيث كتب احدهم قائلة: ”
ليس عيباً تعمليلك كل سنة حفلة شعبية بسعر رمزي لذوي الدخل المحدود لأنن ما بيقدرو يشوفو حفلتك بسعر تيكيت قد معاشن… ليس عيباً انو نطبّق هالأفكار بحياتنا مش نكب حِكَم عالسوشال ميديا تناخد عليها لايكات.”.
كانت هذه تفاصيل خبر نانسي عجرم تجتاح مواقع التواصل بهذه التغريدة: “ليس عيباً.. “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.