أنغام تطلب من جمهورها ترشيح أغاني حفل موسم الرياض

الخميس 5 ديسمبر 2019

تستعد المطربة المصرية أنغام لتقديم حفل بمدينة الرياض، الخميس، ضمن فعاليات موسم الرياض للترفيه، ويقام على مسرح أبوبكر سالم، بمصاحبة المايسترو المصري هاني فرحات.



وفي محاولة لخلق حالة من التفاعل بينها وجمهورها، أعلنت أنغام موعد حفلها عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر" قائلة: "جمهوري الراقي في مدينة الرياض، شاركوني بأغانيكم المفضلة اللي عايزين تسمعوها في حفلي بكرة".

وتسابق المتابعون للفنانة المصرية لترشيح عدد كبير من الأغنيات منها: "على فكرة، حالة خاصة، أنت مين، بعتلي نظرة، أكتبلك تعهد، هتمنى له الخير، عن فرح غايب".

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على جانب آخر، تعمل أنغام حاليا على اختيار أغاني ألبومها الجديد، وتواجدت مؤخرا في الاستديو بصحبة الملحن المصري رامي جمال وزوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم لتسجيل أغنية جديدة ضمن أغاني الألبوم المنتظر طرحه خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن فعاليات موسم الرياض للترفيه انطلقت في 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتستمر حتى 15 من ديسمبر/كانون الأول.

ويستهدف موسم الرياض جميع الطبقات الاجتماعية دون تمييز واستثناء، ومن المتوقع أن يصل عدد الزائرين إلى 20 مليون زائر.