





اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: اعتاد الجمهور على الاطلالات المختلفة والجريئة للفنانة المغربية سميرة سعيد التي تختار ما يناسبها من الموضة مع لمساتٍ مبتكرة ترسم ملامح شخصيتها المواكبة للحداثة.

ولقد شرحت لبرنامج MBCTrending حول إطلالتها الأخيرة على هيئة غجرية في برنامج المواهب The Voice الذي تشارك في عضوية تحكيمه بين النجوم المدربين. حيث شرحت أنها تحب التغيير والاختلاف دائما، سواء في عملها ونمط ولون وإيقاع أغنياتها وأيضاً في مظهرها.



هذا ويشرح إختصاصيو الموضة والتبرّج وتصفيف الشعر من خلال الفيديو المرفق كيفية الوصول لاطلالتها الغجرية المعاصرة



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كانت هذه تفاصيل خبر سميرة سعيد عن إطلالتها الغجرية: أحب التغيير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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