زيّ الشمس يغيب عن دراما رمضان المقبل







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: يبدو أن أن فريق عمل مسلسل دينا الشربيني الذي سبق وأعلن أنه سيقدِّم جزءاً ثانياً من مسلسل "زي الشمس"_ الذي كان يتولى كتابته السيناريست تامر حبيب بقصةٍ مختلفة لشهر رمضان المقبل_ قد تراجع عن قراره. حيث تشير المعلومات الصحفية المتناقلة أن العمل بدأ على مسلسل جديد ستلعب "الشربيني" بطولته بعما حققت نجاحاً مُلفتاً بمسلسل "زي الشمس" الذي عُرِضَ بشهر الصوم في العام 2019.

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