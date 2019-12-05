شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم الحكمى وبديع مسعود وخالد الملا يشاركون فى موسم الرياض.. بهذا الموعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك عدد من نجوم الطرب بالخليج منهم إبراهيم الحكمي، وبديع مسعود، وخالد الملا، يوم الإثنين المقبل في منتزه الثمامة البري، بمحمية الملك خالد الملكية، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، برئاسة تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية.

ومن المقرر أن يغني "الحكمي" عددًا من أشهر أغنياته التي تميز بها عبر مشواره الغنائي من أبرزها "مهما تبعد"،" احذر"، "شو بني"، "اشتاقتلك" وغيرها، إضافة إلى بعض تترات المسلسلات التي اشتهر بها خلال السنوات الماضية منها أغنية "هموم جبلين"، والذى قدمها كتتر لمسلسل "أبو هيبة فى جبل الحلال"، للنجم الكبير الراحل محمود عبد العزيز.

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يذكر أن آخر أعمال إبراهيم الحكمي ألبوم غنائي بعنوان "تحياتي"، والتي سجل معظم أغنياته في ستوديو مهندس الصوت الشهير مصطفى رؤوف، وتعاون خلاله مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين المصريين وعلى رأسهم أيمن بهجت قمر ووليد سعد