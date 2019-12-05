شكرا لقرائتكم خبر عن تشيشيليا بارتولى أول امرأة تدير أوبرا مونتى كارلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت النجمة الإيطالية، تشيشيليا بارتولي، على رئاسة أوبرا مونتي كارلو ابتداء من الأول من يناير 2023 ، لتحل محل جان لوي جريندا المدير الفني لـ"كوريجي دورانج"، وفق ما أعلنت حكومة موناكو.

وقالت الأميرة كارولين رئيسة مجلس الإدارة في بيان "تشيشيليا بارتولي ستصبح أول امرأة تدير أوبرا مونتي كارلو".

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وستبقى مغنية السوبرانو مديرة "موزيسيان دو برانس" وهي تظاهرة فنية أطلقت في الإمارة عام 2016 مع أكثر من 70 حفل موسيقي وتسجيلات وعروض في كل أنحاء أوروبا، كما ستكون حرة في مواصلة حياتها المهنية كمغنية وفقاً لما جاء في البيان.

وفي وقت سابق من هذا العام، أعرب غريندا الذي يتولى منصبه منذ يوليو 2007 عن رغبته في تسليم الإدارة "لشخص لديه أفكار جديدة للأوبرا في الإمارة" كما قالت الأميرة كارولين.

وعلّقت المغنية "تولي إدارة أوبرا مونتي كارلو هي مرحلة جديدة (...) وحلم يتحقق أيضا".ً