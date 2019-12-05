شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تكشف عن حب ابنيها آدم وعلى لأغنية بنت أكابر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة أصالة، أن أولادها على وأدم يحبان أغنية بنت الأكابر، والتى حققت نسب مشاهدة عالية تجاوزت 45 مليونا، وتعتبر من أكثر أغانيها مشاهدة عبر يوتيوب.

الفنانة أصالة، نشرت صورة لها عبر انستجرام، وعلقت قائلة: "اليوم أدّومي وعليني غنّوا بنت أكابر وحبّوا هي الصورة.. أصالة بنت اكابر".

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أصالة

وتواجه الفنانة أصالة واحدة من أكثر الشائعات والأنباء المتعلقة بالفنانين خلال الشهرين الماضيين، حيث انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان، وكانت قد تداولت المواقع، وكذلك وسائل التواصل الاجتماعى، أنباء تفيد بأن الثنائى انفصل، ومع ذلك كان الرد من جانب الزوجين دائما حاضرا بالنفى.

أصالة تحدثت فى أكثر من مناسبة عن هذه الشائعات، ولكن بشكل لا يؤكد المعلومة أو ينفيها، حيث طالبت وسائل الإعلام أن تبتعد عن الحياة الخاصة، فى الوقت نفسه كانت ابنتها "شام" تنشر دائما أغانى عن الخيانة والهجر عبر حسابها عن مواقع التواصل الاجتماعى، وهو ما عزز فكرة أن والدتها انفصلت عن زوجها.