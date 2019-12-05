شكرا لقرائتكم خبر عن منصة ديزنى+ تعرض مسابقة تلفزيونية مستوحاة من "ستار وورز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض منصة "ديزني+" الجديدة للبث التدفقي اعتباراً من 2020 ، برنامج مسابقات تلفزيونية مستوحى من عالم "ستار وورز" الذي كان محور أفلام ومسلسلات تلفزيونية ورسوم متحركة.

وسيكون برنامج المسابقات "ستار وورز: جداي تمبل تشالنج" مكرساً للأطفال الذين يمكنهم دون سواهم المشاركة فيه على ما قال الموقع الإلكتروني الرسمي لـ" ستار وورز" في بيان.

وسيقدم البرنامج الممثل أحمد بيست الذي تولى دور جار جار بينكس في الأجزاء 1 و2 و3 من سلسلة الأفلام الشهيرة.

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وذكرت صحيفة الرؤية الإماراتية ، أن المسابقات ستجرى في ثلاثة أماكن متخيلة صممت لغرض البرنامج وهي كوكب حرجي ومركبة جداي ومعبد جداي.

وقد اشترت "ديزني" شركة "لوكاس فيلم" التي تملك حقوق "ستار وورز" في 2012 وواصلت تطوير هذه الماركة وتنويعها.

ويبدأ عرض "ستار وورز: ذي رايز أوف سكايووكر" في ديسمبر وهو الخامس منذ أن بدأت "سوني" تشرف على حقوق السلسلة.