شكرا لقرائتكم خبر عن معركة دراكولا مع نسل فان هيلسينج مستمرة في المسلسل الجديد Dracula والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الشركة المنتجة لمسلسل الفانتازيا Dracula، تريلر جديدًا للمسلسل الذى سيبدأ عرض أولى حلقاته في 1 يناير من العام المقبل 2020، وتتبع هذه السلسلة دراكولا من أصوله في أوروبا الشرقية إلى معاركه مع نسل فان هيلسينج وما بعده.

المسلسل من بطولة جون هيفيرنان، مورفيد كلارك، ساشا دوان، جوناثان آريس، ناثان ستيوارت-جاريت، ليندسي مارشال، شانيل كريسويل، ماثيو بيرد وليديا ويست، ومن بين مخرجى السلسلة المكونة من ثلاثة أجزاء، جوني كامبل (Westworld)، دامون توماس (Killing Eve) ، وبول مكجويجان (Sherlock).

سيتم عرض المسلسل على ثلاثة مواسم لمدة 90 دقيقة، ويقوم بكتابة السيناريو كل من مارك جاتيس وستيفن موفات، الثنائى اللذان عملا سويًا في فيلم "Sherlock" الذي أنتجته شركة Hartswood، التي تنتج أيضا المسلسل الجديد، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "Variety".

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وسيتم عرض المسلسل في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى طرحه حول العالم، المسلسل سيقوم ببطولته جون هيفيرنان في دور جوناثان هاركر، دوللي ويلز في دور الأخت أغاثا وجوانا سكانلان في دور الأم العليا.