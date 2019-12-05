هذه إيرادات "الفيل الأزرق 2" بعد 19 أسبوعًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:
حقق فيلم "الفيل الأزرق 2" إيرادات بلغت 103 ملايين و518 ألفًا و813 جنيهًا، بعد 19 أسبوعًا من عرضه.
يتنافس الفيلم مع 7 أفلام أخرى حاليًا، هي "ولاد رزق 2"، "الكنز 2"، "خيال مآتة"، "لما بنتولد"، "إنت إيه"، "إنت حبيبي وبس"، و"الطيب والشرس واللعوب".
الفيلم بطولة كريم عبدالعزيز، هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، ولاء الشريف، ويظهر خالد الصاوي وشيرين رضا ضيفا شرف. وهو عمل من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.
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