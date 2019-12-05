بالصور| إسلام جمال يبدأ تصوير أولى مشاهده بـ"الاختيار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن الفنان إسلام جمال بدء تصوير أولى مشاهد دوره بمسلسله الدرامي الجديد "الاختيار"، الذي يخوض بطولته أمير كرارة.

نشر إسلام صورًا من بداية التصوير، عبر حسابه على "فيسبوك"، وعلق: "أول يوم تصوير.. مسلسل الاختيار".

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واحتفلت أسرة العمل ببدء التصوير بتقطيع التورتة وحضور جميع أعضاء فريق عمل المسلسل، المقرر أن يشارك في موسم دراما رمضان المقبل.

مسلسل "الاختيار" يتناول لأول مرة في الدراما المصرية، حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء. ويُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل.

"الاختيار" بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، وإسلام جمال، وعدد كبير من الفنانين، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج "سينرجي".