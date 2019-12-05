إلهام شاهين تنشر صورًا جمعتها بتيلدا سوينتون صاحبة الأوسكار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نشرت الفنانة إلهام شاهين صورة جمعتها بالممثلة الإنجليزية تيلدا سوينتون الحاصلة على الأوسكار، خلال تواجدهما بالمغرب.

كتبت شاهين، عبر حسابها على "إنستجرام": "مع الممثلة الإنجليزية tilda Swinton الحاصلة على الأوسكار".

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تشارك إلهام شاهين في المهرجان الدولي للفيلم بمدينة مراكش المغربية، والذي افتتح دورته الـ18، يوم الجمعة الماضي، وتستمر حتى السابع من شهر ديسمبر الجاري.

يذكر أن تيلدا سوينتون ممثلة إنجليزية، من مواليد 5 نوفمبر 1960، حاصلة على جائزة الأوسكار 2007 لأفضل ممثلة في دور مساند عن فيلم مايكل كلايتون، كما حصلت بنفس الدور على جائزة البافتا 2007 لأفضل ممثلة في دور مساند.