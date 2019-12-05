الصاوي: دخول تامر حسني موسوعة جينيس نصرة للفن العربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن الفنان خالد الصاوي عن دعمه دخول الفنان تامر حسني موسوعة "جينيس ريكورد" العالمية، المقرر لها يوم 6 ديسمبر الجاري في أبو ظبي الإماراتية.

كتب الصاوي، عبر حسابه على "إنستجرام": "بدعم النجم اللي مشرفنا بجد وبتمنى دخوله موسوعة جينيس ريكورد يوم 6 ديسمبر في أبو ظبي، دي نصرة للفن المصري والعربي بشكل عام.. ربنا معاك يا تيمو".

رد تامر حسني على الصاوي، قائلاً: "حبيبي يا فنان يا عظيم يا محترم.. أنا تفاءلت بالرؤية الجميلة اللي إنت شوفتهالي وحكيتهالي إمبارح.. مستني فيلم الفلوس جدًا.. وأنا اللي متشرف باشتراكنا فيه مع بعض".

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يذكر أن موسوعة "جينيس ريكورد" العالمية، تمنح فقط للفنانين الأكثر إلهامًا وتأثيرًا في أوطانهم والعالم أجمع، وتعد جائزة إنجليزية الأصل، وهي عبارة عن "لوحة باسم الفنان"، يوقع عليها المحبون والجمهور والمتأثرون بتلك الفنان حول العالم سواء من أغانيه أو لقاءاته أو حديثه أو أفلامه خلال مسيرته الفنية.

وينتظر الفنان تامر حسني طرح فيلمه الجديد "الفلوس" بدور العرض السينمائي، يوم 25 ديسمبر الجاري. ​