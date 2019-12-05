أحداث "غير عادية" سيشعلها نبأ وفاة ملكة بريطانيا!

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 ديسمبر 2019 04:41 صباحاً - تعد الملكة إليزابيث الثانية، التي تتربع على عرش بريطانيا منذ 67 عاما، رمزا مميزا للثقافة البريطانية، ولكن قلة من أفراد المجتمع هم من يعرفون ما سيحدث عندما يذاع نبأ وفاتها ، فيما الغالبية لا يعرفون شيئاً .



وعلى الرغم من أن حدث وفاة الملكة سيصبح خبرا عالميا في حال وقوعه، إلا أن هناك بعض الأحداث الحيوية الأخرى، التي يجب أن تنتشر إذا توفيت إليزابيث الثانية، وفقا لموقع "إكسبريس".



ومن المقرر أن يخرج رجل يرتدي ملابس الحداد، إلى خارج قصر باكنغهام ليضع إشعارا أسود اللون على البوابات، وفقا لـ Elle.

ملكة بريطانيا تتخلى عن جزء من أناقتها من أجل الحيوان



وسيتغير لون موقع الويب الخاص بالقصر، كما سيتحول إلى صفحة واحدة تعرض النص نفسه، الموجود على بوابات القصر، وفقا لصحيفة "الغارديان".



وكشف موقع "إكسبريس" أنه سيجري تفعيل "إرسال تنبيه لاسلكي"، يُعرف باسم "Rats"، وهو عبارة عن إنذار في زمن الحرب.



وفي عام 2011، كتب المنتج في "بي بي سي"، كريس برايس، إنه إذا بثت أغنية معينة على الراديو، فيعني ذلك أن أمرا "فظيعا" قد حدث.

Advertisements



واستطرد موضحا: "إذا سمعت يوما "(Haunted Dancehall (Nursery Remix"، لـ Sabres of Paradise على إذاعة النهار 1 (Radio 1)، شغّل التلفاز. أمر رهيب حدث للتو".

الملكة إليزابيث تغادر قصر باكنغهام مرعوبة لهذا السبب !



وفي حال وفاة ملكة بريطانيا، ستبث القنوات التلفزيونية الرئيسية الأخبار الحزينة. وحتى برامج "بي بي سي" ستتوقف مؤقتا، لمشاركة خبر الوفاة.



ومن المتوقع أيضا أن يرتدي مذيعو الأخبار ثياب الحداد، مثل أفراد العائلة المالكة. كما قد يعلن الطيارون وفاة الملكة أثناء الرحلات الجوية.



وسيصبح يوم تشييع جنازة الملكة عطلة وطنية، إلى جانب تتويج ولي العهد الأمير تشارلز ملكا لبريطانيا.

الأمير أندرو مكث في قصر مصمم أزياء متهم بالتحرش الجنسي