شاهد.. لبناني يتبرأ من ابنته بعد قولها “ميشال عون يجلس الى يمين الله”!

كتب امير فتحي في الخميس 5 ديسمبر 2019 03:54 صباحاً - أعلن أب لبناني تبرأه من ابنته وذلك بعد تصريح مثير للجدل لها اتهمت فيه بالتعرض للذات الالهية.

وكانت صابرين عبد الخالق قد ظهرت في احد المظاهرات الداعمة للرئيس اللبناني ميشال عون وعند سؤالها من احد المراسلين قالت “في بالسما الله قاعد على عرشه على يمينه في شخص مع حفظ الالقاب ميشال عون وعلى شماله في جبران باسيل على الارض في نحنا”.

وقد استضاف الاعلامي نيشان والد صابرين عبد الخالق والذي قال “هذا الشيء حرام ما في الا ربنا سبحانه وتعالى” واضاف ان عائلته اصدرت بيان اعلن فيها تبرئه منها الى يوم القيامة.