شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو نادر للديفا سميرة سعيد تغنى "أنا قلبى دليلى" للفنانة ليلى مراد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما يكشف النجوم صورا نادرة وفيديوهات لحياتهم من الزمن الجميل، خاصة فى بداية مشوارهم الفنى، حيث شاركت المطربة سميرة سعيد فيديو خلال أدائها أغنية أنا قلبى دليلى خلال فترة صباها.

ونشرت الفنانة سميرة سعيد "فيديو" فى مرحلة الشباب، حيث تؤدى أغنية "أنا قلبى دليلى" للمطربة الراحلة ليلى مراد، وعلقت قائلة: "يوم من عمرى".

وغرد جمهور الفنانة سميرة على الفيديو، حيث قال أحدهم: "يخليلى الصوت والكتاكيت اللى يغنيوا على الحب وهما صغرين"، وعلق أخر: "يا جمال الرنة فى صوتك يا أحلى سميرة". آخر أعمال الديفا كانت أغنيتها الجديدة "مدلع" والتى طرحتها على موقع يوتيوب، وهى أغنية عراقية من كلمات فراس الحبيب وألحان على صابر وتوزيع ومكس محب الراوى.

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