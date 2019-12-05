شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أحمد عدوية يغنى لـ شعبان عبد الرحيم على سرير المرض بالمستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثيرون لا يعرفون مدى قوة العلاقة التى جمعت نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية بالمطرب الشعبى الراحل شعبان عبد الرحيم، والتى بدأت منذ أكثر من 20 عامًا، عندما كان شعبان يمتهن مهنًا بسيطة ويحاول أن تخرج موهبته الغنائية للنور، ومع انغماس شعبولا وتصاعد نجمه توطدت علاقته بشكل أكبر بملك الأغنية الشعبية أحمد عدوية، حتى صارت هناك علاقة قوية للغاية تجمع الاثنين.

استمرت هذه العلاقة، وكان الاثنان يزوران بعضهما من حين لأخر، فعندما دخل "عدوية" المستشفى عدة مرات كان "شعبولا" أول زواره، والعكس، حتى عندما دخل شعبان عبد الرحيم خلال الأيام القليلة الماضية، كان عدوية - وفقًا للمقربين منه - يهاتف شعبان باستمرار.

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وينشر ”الخليج 365” فيديو يجمع النجم الكبير أحمد عدوية بالمطرب الشعبى شعبان عبد الرحيم وهو على سرير المرض، ويغنى له "عدوية" ورغم الحالة المرضية الشديدة التى كان يعانيها شعبان إلا أنه كان يردد مع عدوية كلمات الأغنية.