شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أحمد عدوية يغنى لـ شعبان عبد الرحيم على سرير المرض بالمستشفى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثيرون لا يعرفون مدى قوة العلاقة التى جمعت نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية بالمطرب الشعبى الراحل شعبان عبد الرحيم، والتى بدأت منذ أكثر من 20 عامًا، عندما كان شعبان يمتهن مهنًا بسيطة ويحاول أن تخرج موهبته الغنائية للنور، ومع انغماس شعبولا وتصاعد نجمه توطدت علاقته بشكل أكبر بملك الأغنية الشعبية أحمد عدوية، حتى صارت هناك علاقة قوية للغاية تجمع الاثنين.
استمرت هذه العلاقة، وكان الاثنان يزوران بعضهما من حين لأخر، فعندما دخل "عدوية" المستشفى عدة مرات كان "شعبولا" أول زواره، والعكس، حتى عندما دخل شعبان عبد الرحيم خلال الأيام القليلة الماضية، كان عدوية - وفقًا للمقربين منه - يهاتف شعبان باستمرار.
وينشر ”الخليج 365” فيديو يجمع النجم الكبير أحمد عدوية بالمطرب الشعبى شعبان عبد الرحيم وهو على سرير المرض، ويغنى له "عدوية" ورغم الحالة المرضية الشديدة التى كان يعانيها شعبان إلا أنه كان يردد مع عدوية كلمات الأغنية.
كان المطرب الشعبى شعبان عبد الرحيم قد رحل عن الحياة ظهر أمس الأول الثلاثاء بعد صراع قصير مع المرض، وتم تشييع جثمانه من مسجد السيدة نفيسة، ودفن بمحافظة القليوبية، وأقيم عزاؤه مساء أمس الأربعاء بمنطقة فيصل، وحضره السياسى الكبير عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، ومجموعة كبيرة من نجوم الفن منهم هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية، وصلاح عبد الله ونادر أبو الليف.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. أحمد عدوية يغنى لـ شعبان عبد الرحيم على سرير المرض بالمستشفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.